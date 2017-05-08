Bursa'dan Sivas'a seyreden Sıtkı Çağlayan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Yozgat karayolunun Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada, sürücü Çağlayan ile 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.