Bursa'dan Sivas'a seyreden Sıtkı Çağlayan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Yozgat karayolunun Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada, sürücü Çağlayan ile 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu, 10 yaralı var
08.05.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 10 kişi yaralandı.
Bursa'dan Sivas'a seyreden Sıtkı Çağlayan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Yozgat karayolunun Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
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