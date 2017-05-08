Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından il genelinde 1-7 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda, bin 280 araç ile 382 motosiklet kontrol edilirken 4 araç ile 15 motosikletin çalıntı olarak, 5 araç ile 5 motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı tespit edildi. Toplamda 16 bin 171 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı çalışmalarda değişik suçlardan 475, hırsızlık suçundan 47 olmak üzere toplam 522 kişinin arandığı tespit edilerek gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Değişik saatlerde yapılan şok uygulamalarda, 1 adet 9 milimetre çapında, 3 adet 7,65 milimetre çapında olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve çaplarına uygun 21 adet mermi, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ile çaplarına uygun 3 adet fişek ele geçirildi. Narkotik suçlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise toplam 649 gram esrar-bonzai-jameika-hollanda tabir edilen uyuşturucu madde, 7 gram kokain, 16 gram eroin ve 39 adet uyuşturucu hap yakalandı.