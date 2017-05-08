Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şemdinli'de inşa edilen, 7 Temmuz 2012'de ve 8 Mayıs 2015'de terör saldırılarına maruz kalan Beyyurdu Barajı ile Aslandağ Barajı'nda son aşamaya gelindi. Yüzde 95'in üzerinde fiziki gerçekleşme sağlanan her iki baraj ile onar megavat elektrik üretilecek. Kısa zamanda tamamlanması hedeflenen Aslandağ Barajı temelden 69, Beyyurdu Barajı ise 68 metre yüksekliğe sahip olacak. Söz konusu barajlar toplam 68 milyon 707 bin liraya mal edilecek.



- "Ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık şantiyelerinin her türlü şartlara rağmen ülkenin dört bir yanında aralıksız çalıştığını belirtti. Eroğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizin birliğine ve dirliğine kasteden hain terör örgütü maalesef bölgeye yatırım yapılmasını engellemek için olmadık şeyler yapıyor. Şemdinli'deki bu iki barajımız da iki defa saldırıya maruz kalmıştı. Ancak inşaatları hızla ilerleterek bu saldırıların bizi yıldıramayacağını ve ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Ülkemizin hiçbir bölgesini diğerinden ayırmadan yatırımlarımızı yapmaya ve 2023 hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz."