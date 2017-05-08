Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çorum-İskilip karayolunun 20. kilometresinde bir motosiklet ile bir araç çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mustafa Kaynar ile Hüseyin Kaynar hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kazaya karışan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsünün tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.