Edinilen bilgilere göre, Çorum-İskilip karayolunun 20. kilometresinde bir motosiklet ile bir araç çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mustafa Kaynar ile Hüseyin Kaynar hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kazaya karışan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsünün tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da trafik kazası, 2 kişi hayatını kaybetti
08.05.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : çorum,kaza,trafik kazası haberleri,
471504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471504.aspx
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