İslahiye'de inşaatlarda işçi olarak çalışan lise mezunu Emre Can, sosyal medyada ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve uzun süre görüştüğü Ukraynalı Elektronik Mühendisi Alona Simanchuk'u Türkiye'ye davet etti. Türkiye'ye gelip görüştüğü Emre Can ile evlenme karar alan Simanchuk, Müslüman olup 'Gonca' adını aldı. Çift için, Bahçelievler Mahallesi'nde sokak düğünü yapıldı. Bindallı giyen ve kına yakılan Ukraynalı gelin ile damat, dans edip çiftetelli oynadıktan sonra halay çekti.

Ukraynalı gelin, Türk geleneklerine göre evlendiği içi mutlu olduğunu belirterek, "Aşkım için Müslüman olmaktan ve Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünden mutluyum. Düğün ilginç ama aynı zamanda da eğlenceli" dedi.

Emre Can ise, gelenekleriyle evlendiklerini ve eşinin bunu kabul ettiği için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.