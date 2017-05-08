Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
Kato’da 7 terörist öldürüldü
08.05.2017 - 14:46 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato dağında devam eden operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,kato,terör,terörist,
471526 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471526.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER