Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi. 