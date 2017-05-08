Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarının bağışlanması dileği yerine getirilen Hasan Can'ın cenazesi babası Sargun Can tarafından Adli Tıp'tan alınarak memleketi Sakarya'nın Karasu İlçesi'nin Tepetarla Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada gencin ailesi taziyeleri kabul ederken, habercilerin fotoğraf ve görüntü almalarına izin verilmedi. Hasan Can'ın cenazesi, ailesinin evinden helallik alındıktan sonra Tepetarla Merkez Camisi'ne götürüldü. Hasan Can burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.