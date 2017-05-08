Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, PYD/PKK, TSK'nın 25 Nisan'daki operasyonunun hemen ardından ortadan kaybolan büyük miktardaki parayı arıyor. Karaçok Dağındaki üste saklanan dolarların, enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamaması üzerine, örgüt elebaşları, çok sayıda militanın ifadesini aldı. Ancak paraların izine rastlanmadı.

İS KOKUSU VAR MI?

Bunun üzerine, örgüt ilçede döviz simsarlığı yaptığını bildiği kimselerin peşine düştü. Kaybolan dolarların seri numaralarını çıkartan örgüt, simsarların ifadelerini alarak üzerlerindeki dolarları incelemeye başladı. AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, teröristlerin simsarların üzerinde kontrol ettikleri dolarlarda is kokusu olup olmadığını da kontrol ediyor. Terör örgütü mensuplarının ayrıca, ilçede son bir haftadır büyük miktarda dolar bozduranların peşinde olduğu öğrenildi. Örgüt, miktarı ve kaynağı bilinmeyen kayıp paraları aramayı sürdürüyor.

TSK VURMUŞTU

TSK, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde, Irak sınırına yakın Karaçok Dağını, 25 Nisan'da hedef almıştı. Karaçok, yaklaşık iki yıldır PYD/PKK'nın Suriye'deki terör faaliyetlerinin planlanması ile Suriye-Irak hattındaki militan ve silah akışının sağlanmasında kullanılıyordu. 49 teröristin öldüğü ve üssün kullanılamaz hale getirildiği saldırının hemen ardından, ABD'nin bölgede görevli komutanı burayı ziyaret ederek örgüte desteğini göstermişti. ABD'nin, terör örgütü PYD/PKK'ya, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle parasal ve askeri yardım yaptığı biliniyor.