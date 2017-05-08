Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden A.Y'nin çok sayıda tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Y. ve beraberindeki E.Y'yi gözaltına aldı. A.Y.'nin sırt çantasında Roma ve çeşitli dönemlere ait 194 bronz ve gümüş sikke, 26 bronz ve bakır yüzük, çeşitli ebatlarda 33 obje ile 4 heykel olmak üzere 257 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

