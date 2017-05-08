Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 88 beste vaziyette 14.2 gram eroin maddesi, 1 adet kilitli küçük poşet içerisinde 1.27 gram eroin maddesi, 1 beste halinde 69 gram metamfetamin maddesi, 2 adet Suboxone hap, 47.95 gram hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 105 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bitlis'te 9 kişi daha gözaltına alındı
08.05.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis ve Tatvan ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : bitlis,gözaltı,uyuşturucu,
471561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471561.aspx
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