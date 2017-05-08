Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 88 beste vaziyette 14.2 gram eroin maddesi, 1 adet kilitli küçük poşet içerisinde 1.27 gram eroin maddesi, 1 beste halinde 69 gram metamfetamin maddesi, 2 adet Suboxone hap, 47.95 gram hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 105 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.