Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, 14 yaşındaki Hilmi Karaman’a göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Şengül, “Kasabamız halkından Bülent Karaman’ın 14 yaşındaki oğlu Hilmi Karaman yolda bulduğu 11 adet çeyrek altını belediyemize getirerek bizlere insanlık dersi verdi. Kendisine örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Hilmi Karaman’ın yolda bularak belediyeye teslim ettiği 11 çeyrek altının, yeni düğün yapan Ahmet Karsak’a ait olduğu öğrenildi. Ahmet Karsak’a altınları teslim edildi.

