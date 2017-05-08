Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağıltay (70) idaresindeki 09 TF 632 plakalı pikap, Muğla-Fethiye karayolu Toparlar mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Terzi'nin (78) kullandığı 48 K 2249 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Mehmet Çağıltay ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nesrin Çağıltay (67) yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Çağıltay ayakta tedavi edilirken, eşinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.