Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağıltay (70) idaresindeki 09 TF 632 plakalı pikap, Muğla-Fethiye karayolu Toparlar mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Terzi'nin (78) kullandığı 48 K 2249 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Mehmet Çağıltay ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nesrin Çağıltay (67) yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Çağıltay ayakta tedavi edilirken, eşinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Muğla'da trafik kazası, ölü ve yaralılar var
08.05.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : muğla,muğla kaza,trafik kazası haberleri,
471581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471581.aspx
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