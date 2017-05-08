Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darıca'da oturan Eyüp ve Tuğçe Dilaver çifti çocukları Ela'yı yanlarına alarak 8 gün önce Derince Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Çamlık Mesire alanına geldi. Ela bu sırada ailesinin yanından ayrılarak mesire alanında bulunan gondol salıncağa bindi. Ela sallanırken gondol salıncağın altına düşerek yaralandı. Eyüp Dilaver gondol salıncağın altından aldığı kızını kucağına alarak aracına doğru götürürken, piknik yapan sağlık görevlileri çocuğa müdahalede bulundu. Yaralanan çocuk Derince eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün hastanede tedavi gören Ela'nın kafasını çarpması sonucu gözleri kan içinde kalırken, sol gözünde yüzde 40 oranında görme kaybı oluştu. Eyüp Dilaver olayın şokunu halen atlatamazken, mesire alanlarında bulunan gondol salıncakların çocuklar için uygun olmadığını, çocukların salıncaktaki boşluktan düşebildiğini belirterek, olası kazaların önüne geçilmesi için salıncakların kaldırılmasını istedi.



