Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan Salih H. ile M.Ü. (29) yolda karşılaşınca aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ü. tabancayla ateş ederek Salih H.'yi sol bacağından yaralayıp kaçtı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, yaralıyı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı Salih H.'nin kimlik sorgulamasında 9 ayrı borç ve 1 basit yaralama suçundan hakkında yakalama emri olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Salih H. gözaltına alındı. Polis, Salih H.'yi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için de soruşturma başlattı.