Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atakent Mahallesi'nde oturan Süleyman Acar, iddiaya göre, dün plakasız motosikletle gezerken Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan Acar'a 1800 TL ceza yazıldı. Motosiklete de el konulan Süleyman Acar, yaya olarak eve geldi. Evde olmayan annesi Eşe Acar'ı telefonla arayan Süleyman Acar, 1800 TL trafik cezası kesildiğini söyledi. İddiaya göre, bir süre sonra da elektrik kablosuyla kendini astı. Eve gelen baba Abdullah ile anne Eşe Acar oğullarının asılı cesedini bulunca sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Süleyman Acar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.