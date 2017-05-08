Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan gardiyan Şahabettin Oğlak (49), cezaevi nakil aracının cezaevi bahçesinde geri manevra yaptığı sırada çarpması sonucu aracın altında kaldı. Şahabettin Oğlak, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yıllık gardiyan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.