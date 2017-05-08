Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar ( Ekincik, Dergek, Koyunlu, Ekmekli, Demirlibağ, Karaoluk, Boğaziçi, Gökçebağ, Gelincik, Gölyanı, Arıtaş, Büyükköy, İbrahimler, Sancaklı, Küplüce, Kocakaya, Usluca, Taşören, Ekinli, Çomak, Aktoprak, Dedeçavuş Erdem, Yeniçevre, Armağanlı, Doludere, Oluklu, Evrencik, Bançebaşı, Saklıca, Ericek, Akıncı, Akçasüt, Çetinkaya, Toklu, Coşkunlar, Varvusan, Selila, Mezraa, Hasenan, Taşkapı, Üzümcük, Mezraayısağır, Havrir, Çiçekli, Tepecik, Eskiköy, Bağış, Ulutaş, Alan, Kilimli, Yazmalı, Savaş, Taşkapı, Aslancık, Yuvalı, Gümüşlü, Köklü, Açıkkalın, Kazancık, Fırat, Kaldırım, Işıkoluk, Tepecik, Kirişli, Konacık, Yumrulu, Tımarlı, Abdi, Kulincik, Arpaçay, Düzyayla, Dibek, Bürnek, Develi, Direkli, Bulgurlu, Sağlık, Çevreli, Kozankaya, Ürünlü ve Karaoluk bölgelerde 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere duyurulan yasaklama kararı, 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 16:00 itibaren kaldırılmış