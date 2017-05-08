Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak'ın Musul ilinin Kayyare kasabasına bağlı Hacı Ali köyü sakinleri, terör örgütünün saldırıları nedeniyle diken üzerinde. DEAŞ militanlarının, zaman zaman Küçük Zap suyunu geçerek bölgeye sızmaları ve özellikle ordu güçlerine yönelik intihar saldırıları gerçekleştirmeleri köylüleri tedirgin ediyor.

Irak ordusu ile DEAŞ militanları arasında köye yakın noktalarda çatışma yaşandığında havaya ateş açan köylüler, nöbet uygulamasını başlatmış. Buna göre erkekler gündüz, kadınlar ise gece nöbet tutuyor.

"Eski tüfeklerle kendimizi DEAŞ'tan korumaya çalışıyoruz"

AA muhabirine konuşan beş çocuk annesi 65 yaşındaki Nezahat Salih Derviş, her gece DEAŞ saldırılarından köyü korumak için nöbet tuttuğunu söyledi. Toplam 10 kadın ile birlikte nöbet tuttuklarını anlatan Derviş, evlerin çatısında ve çevresinde mevzilendiklerini ifade etti. DEAŞ militanları köye yakın noktalara sızdıkları zaman havaya ateş açtıklarını ve güvenlik güçlerine haber verdiklerini belirten Derviş, "Babadan ve dededen kalan bu eski tüfeklerle kendimizi DEAŞ terör örgütünden korumaya çalışıyoruz." dedi.

DEAŞ militanlarının köylerine yakın bir noktada olduğunu anlatan Derviş, can güvenliklerinin sağlanması için köye bir karakol kurulması ve güvenlik gücü sevk edilmesi talebinde bulunduklarını ifade etti.