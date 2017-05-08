Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Samsun'un Yakakent İlçesi Dikencik Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. İddiaya göre Serkan İnce, babası Kazım İnce'yi baltayla öldürdükten sonra evlerinin ahırına gömdü. Babalarını bulamayan ve ahırda kazı yapıldığını farkeden kardeşleri, durumdan endişelenip Jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ahırda yaptıkları kazıda Kazım İnce'nin baltayla öldürülmüş cesedine ulaştı. İnce`nin cesedi yapılan incelemenin ardından Dikencik Mahallesinde toprağa verildi.

Şüpheli Serkan İnce, jandarmanın 'teslim ol' çağrısı üzerine elindeki tüfeği jandarmaya doğrultunca bacağından vurulup etkisiz hale getirdi. Samsun eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, babasını balta ile öldürdüğünü ve gömerek cesedi ortadan kaldırmayı planladığını itiraf etti. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.