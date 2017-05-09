Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Cami Mahallesi'ndeki bir parkta bir araya gelen eski iş ortakları Ayhan Demiralp (27) ve Yalçın Gürler (31) alacak verecek meselesiyle ilgili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiralp, yanında getirdiği tabanca ile eski ortağına ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Gürler, 112 Acil Servis ekiplerince olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Demiralp'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.