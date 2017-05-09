Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada Savur’dan Amerika’ya ve oradan Nobel ödülüne uzanan hayat hikâyesini anlatan Prof. Dr. Sancar, 8 kardeş olduğunu söyledi. Sancar, annesi Meryem Sancar’ın bütün çocuklarına “Okuyacaksınız” dediği ve bu sebeple bütün kardeşlerinin okuduğunu dile getirdi. Çalışmaları hakkında da konuşan Sancar, şöyle devam etti: Şu anda kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan birinin etkisini artırmak konusunda çalışıyoruz. Kanser hastalarına ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyorum. Yapılan tedaviler standarttır. Amerika, Avrupa ve dünyanın her yerinde aynı tedavi tatbik ediliyor. Tedavide temel destek aile desteğidir, buraya geldiklerinde aile desteğinden mahrum kalıyorlar.