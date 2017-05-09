Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 91 yaşındaki babası Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı. Baba Gül için Kayseri’deki Cami-i Kebir’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, AK Parti Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yan yana saf tuttu. Hamdi Gül’ün cenaze merasiminde Erdoğan ve Gül’ün gözleri doldu. Namazın ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesinin bulunduğu tabutu bir süre taşıdı. Baba Gül’ün naaşının defnedilmesinin ardından Abdullah Gül, babası için helallik istedi.