Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya karayolunda yapılan operasyonda, durdurulan bir otomobilin tampon bölümüne zulalanmış vaziyette 10.5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.G. hakkında yapılan işlemin ardından doktor kontrolünden geçirildi ve mahkemeye sevk edildi.

