Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kağızman’ın Denizgölü mevkiinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, jandarma personelini taşıyan zırhlı araç, yola aniden çıkan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.