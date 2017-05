Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri merkez ilçeye bağlı Karaman beldesindeki orman emvali kesim sahasında kimlik bildirme kanunu kapsamında uygulama yaptı. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu A.T., A.S., R.E. isimli üç yabancı işçinin 15 gündür sahada çalıştıkları tespit edildi. Çalışanlara dair kimlik bildirimde bulunmadığı tespit edilen işyeri sahibi M.U.'ya idari para cezası uygulandı. Çalışma izni bulunmayan yabancı çalıştıran işverene; 3 yabancı işçi için 18 bin 887 TL idari para cezası uygulandı. Afgan uyruklu üç yabancıya da ülke sınırları içerisine yasa dışı yollar ile girmekten kişi başı 2 bin 507 TL olmak kaydıyla toplam toplam 7 bin 521 TL idari para cezası kesildi. Yabancı uyruklu A.T., A.S. ve R.E. ile ilgili olarak Zonguldak İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı.