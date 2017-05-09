Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yol çalışması yaptığı sırada tarihi lahit mezarlar buldu. Sabah saatlerinde yapılan kazıda ortaya çıkan taş lahitleri gören işçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lahit mezarların bulunduğu bölümü güvenlik çemberine aldı. Ardından mezarların incelenmesi için olay yerine müzeler müdürlüğüne bağlı ekipler çağrıldı. Lahit mezarların hangi döneme ait olduğu henüz öğrenilemezken polis ve müzeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Tuzla'daki yol çalışmasında tarihi lahit mezarlar bulundu
09.05.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sırasında yaptığı kazıda tarihi lahit mezarlar bulundu. Polis ve müzeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin lahit mezarlar hakkında çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : Tuzla,İBB,yol çalışmaları,tarihi mezar,polis,
471820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471820.aspx
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