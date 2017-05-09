Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Elazığ’ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölge, 08- 22 Mayıs 2017 tarihleri arasında valilik kararı ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya’nın Gortil, Herbite Yaylası, Arıcak’ın Görese 1 ile 2. bölgesi, Karakoçan’ın Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası ve Velikan’ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu’nun Akdağ bölgesi, Haydar Yaylası ve Deştibotan Yaylası olduğu bildirildi.