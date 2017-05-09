Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yol çalışması yaptığı sırada tarihi lahit mezarlar buldu. Sabah saatlerinde yapılan kazıda ortaya çıkan taş lahitleri gören işçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lahit mezarların bulunduğu bölümü güvenlik çemberine aldı. Ardından mezarların incelenmesi için olay yerine müzeler müdürlüğüne bağlı ekipler çağrıldı. Lahit mezarların hangi döneme ait olduğu henüz öğrenilemezken polis ve müzeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.