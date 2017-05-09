Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yapılan ihbarı değerlendiren Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü mevkisinde insan kemiklerini tespit etti. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin bulunduğu bölgenin eskiden yerleşim yeri olduğunu belirtti. Yerleşim alanında Kars Müze Müdürlüğünden görevli uzmanlar çalışma başlattı. Konuyla ilgili bilgi vermenin erken olacağını ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, "Bu konuda şimdilik açıklama yapması doğru değil. Kars Müze Müdürlüğünde görevli uzmanlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bilgi verilebilir" dedi.

