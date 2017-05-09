Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, polis bir otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü kaçınca kocalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, otomobili durdurup Erkan D.’yi (34) yakaladı. Polis, camlar filmli olduğu için hemen hassas burunlu narkotik köpeği getirerek otomobilde arama başlattı. Köpek, otomobilin bagaj ve arka koltuk kısmına tepki verdi. Aracın bagaj ve kapısını açan polis, her tarafta esrar olduğunu gördü. Çıkarılan esrarın 173 kilo 600 gram olduğu belirlendi. Esrara ve otomobile el konulurken, zanlı ise emniyete götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.