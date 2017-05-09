Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan dolduran olay, geçen cuma günü saat 04.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Denizli Devlet Hastanesi karşısındaki evde meydana geldi. Arif Yalınkaya İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Sezer ile halası Yıldız Sezer, aynı odada birlikte uyudu. İddiaya göre gece gelen 2 kişi, üçüncü kattaki dairenin kapısını açarak eve girdi. Elif Nur ile halası Yıldız Sezer'in birlikte uyuduğu odaya giren saldırganlar, teyze ve yeğeninin üzerine asit döküp kaçtı.

Ne olduğunu anlamayan Elif Nur Sezer ile Yıldız Sezer, üzerlerine dökülen asitle yanmaya başladı. Yüzlerinde, kollarında, sırt, boyun ve ve göğüs bölgelerinde yanıklar oluşan ve acı içinde kıvranan teyze ve yeğeninin feryatlarına, aynı evde kalan Yıldız Sezer'in annesi ev kadını Elif Sezer ile babası işçi emeklisi Musa Sezer koştu. Üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılan Elif Nur ile Yıldız Sezer'in yanan bölgeleri önce suyla yıkandı ardından eve çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Minik Elif Nur Sezer'in yüzünde ve kollarında asit nedeniyle yanık oluşurken, Yıldız Sezer'in ise yüzünün büyük bölümü, sırtı ve göğüs bölgesinin büyük kısmı yandı.



ÇELİK KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK

Polis, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Kapılarda parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, binanın yanındaki bir işyerinde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında binadan çıkan iki kişinin duvardan atlayarak kaçtığı tespit edildi. Polis asitli saldırıda bulunanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Dairenin çelik kapısında da inceleme yapan polis ekipleri, hiçbir zorlama izine rastlamadı. Evdeki herkesin ve yakınlarının ifadesi alan polis, saldırganların içeri nasıl girdiğini de araştırıyor.



Ayrıca, asidin türünü tespit etmek için evdeki asit dökülen çarşaftan da örnek alındı. Baba 34 yaşındaki Halil İbrahim Sezer, saldırıyı yaralanan kızkardeşi Yıldız Sezer'in Avustralya'da yaşayan eski nişanlısı M.G.'nin yaptırmış olabileceğini iddia etti.