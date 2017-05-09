Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Mustafa Ballı, Altıeylül Mahallesi Çiğdem Sokak’ta görevine devam ederken yerde cep telefonu buldu. Yeni alındığı için üzerindeki jelatinleri dahi duran telefonu belediyeye teslim eden Mustafa Ballı, vatandaşlık örneği sergiledi. Altıeylül Belediyesi yetkilileri, son aramalardan yola çıkarak telefonun sahibi olan Hüseyin Çoban’a ulaştı. Bir markette çalışan Hüseyin Çoban, telefonu 60 TL taksitle aldığını söylerken, temizlik çalışanı Mustafa Ballı telefonu sahibine iade etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Örnek davranışı için personeline teşekkür ederek, hediye takdim etti.