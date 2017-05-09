Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Gül'ün (21) babası Ramazan Gül'ün otomobiline dün ateş açıldı. Mehmet Emin Gül, ateş açanın İsmail A. olduğunu ileri sürerek polis merkezine bu sabah giderek şikayette bulundu. İsmail A. şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alındı. İsmail A. ifadeyi verdikten sonra kurşunlamayı kendisinin yapmadığını ileri sürerek Mehmet Emin Gül'e sinirlenip Kıbrıs Caddesi'nde onu beklemeye başladı. Mehmet Emin Gül arkadaşı Ahmet A. ile Kıbrıs Caddesi'ne motosiklet ile geldiği sırada İsmail A. bu kişilere tabancayla ateş açtı. Açılan ateşe Mehmet Emin Gül ve arkadaşı Ahmet A.'da karşılık verdi.

Çatışmanın ortasında kalan vatandaş da yaralandı

Sokak ortasında çıkan çatışmada Mehmet Emin Gül, başından, Ahmet A. ayağından ve İsmail A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada kaldırımda Tekel bayinin önünde beklerken çatışmanın ortasında kalan Erdal Köroğlu'da (27) kafasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İsmail A. ile Ahmet A. özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Emin Gül ise Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Emin Gül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Ahmet A. hastaneden motosiklet ile kaçıp izini kaybettirdi. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu Köroğlu'nun da ameliyata alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis olay yerinde çalışma yaptı.