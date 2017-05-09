Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin çatı katında saksılar içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 katlı binanın teras bölümünde saksılar içerisinde büyütülen dişi hint kenevirleri buldu. Narkotik dedektifleri, saksılardaki uyuşturucuları elleri ile tek tek sökerken, dişi hint kenevirinin sahibi İlhan Ükil de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, şeker hastası olduğunu ileri sürüp, esrarı içmek için yetiştirdiğini ileri süren Ükil, "O kadar çok operasyon yapılıyor ki, sokakta torbacı kalmadı. Olan malların da kalitesi düşük. Ben de kendim yetiştirip içmek için ektim. Satmıyorum" diye ifade verdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan Ükil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.