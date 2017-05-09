Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesini nisan ayında ücretli 30 bin 672, ücretsiz 66 bin 400, TÜRSAB indirimli 31 bin 559, müze karlı 68 bin 196 yerli ve yabancı turist olmak üzere 196 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden 60 bin 9’u Göreme Açık Hava Müzesini, 36 bin 890’ı Derinkuyu yer altı şehrini, 35 bini Hacı Bektaş Veli müzesini ve 29 bin 209’u ise Kaymaklı yer altı kentini ziyaret etti.Kapadokya bölgesini geçen yılın aynı döneminde ise 149 bin 627 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.