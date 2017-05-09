Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), şiddetli kuraklık ve El Nino kasırgasının yol açtığı gıda kriziyle mücadele eden Uganda'ya 32 ton gıda yardımı yapacak.

TİKA, çoğunluğunu Güney Sudan’dan gelenlerin oluşturduğu 1 milyondan fazla mültecinin yaşadığı ülkenin kuzeydeki Kitgum ve Arua şehirlerinde yaşayan bin 325 aileye yerel un (posho), pirinç, fasulye, tuz, sıvı yağ ve şekerden oluşan toplam 32 ton gıdayı dağıtacak. Bu kapsamda, ailelere dağıtılacak yardımlar bölgeye ulaştırıldı.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde düzenlenen gıda dağıtım törenine, Büyükelçi Ayşe Sedef Yavuzalp, Uganda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Oryem Okello, TİKA yetkilileri ile diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yavuzalp, TİKA’nın 2008’den bu yana ülkede eğitim, tarım, sağlık ve birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. Yavuzalp, TİKA'nın gıda yardımından yaklaşık 7 bin kişinin faydalanacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Güney Sudan'daki kıtlık bölge ülkelerini de etkiliyor

Yavuzalp, törenin ardından konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son bilgilere göre iklim değişikliği, El Nino hava hareketlerinden kaynaklı yağış gecikmesi veya azalması ve kuraklık nedeniyle hasat alınamadığını, tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, erozyonlar yaşandığını, hastalık ve tarım zararlılarının ürün kaybına sebep olduğunu anlattı.

"Uganda’da yaklaşık 10,9 milyon insan gıda yetersizliği yaşarken, 1,6 milyon kişi de gıda krizi içinde." diyen Yavuzalp, su kaynaklarının ve otlakların azalması sebebiyle sığır yetiştiriciliği yapılan başta kuzeydoğudaki Karamoja, kuzeydeki Teso, Kitgum, Acholi, Batı Nil Bölgesi, güneybatı, merkez ve batı bölgeleri ile Elgon bölgesi olmak üzere birçok bölgenin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

TİKA'nın ofisi Türkiye'nin görünürlüğünü artıracak

TİKA, Uganda'da 2008'den bu yana mesleki eğitim, sağlık, gıda yardımı, radyoculuk, tarım ve terzilik gibi çeşitli alanlarda kalkınma yardımları yapıyor.

Bu yardımlar, Türkiye'nin son yıllarda Afrika’da daha görünür ve etkin olma amacına olumlu katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ülkeye yaptığı ve bu düzeyde bir ilk olan tarihi ziyarette, TİKA Program Koordinasyon Ofisinin açılması konusunda mutabakata varıldı. Ofis açıldığı takdirde TİKA projelerinin ve dolayısıyla Türkiye'nin Uganda’daki görünürlüğü daha da artacak.

TİKA'nın, ihtiyaç sahiplerine nakit para akışından ziyade proje bazlı kalkınma ve insani yardımlarının bu tür yardımların akışının kontrolünde sorunların yaşandığı Afrika ülkeleri için en uygun model. Bu model, yardımın ihtiyaç sahiplerine doğrudan ve eksiksiz ulaşmasına ve Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ayırdığı mali kaynakların amacına uygun şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.