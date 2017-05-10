Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir iş yerinden sahte para ile alış veriş yaptığı tespit edilen şahıslar tespit edildi. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan arama sonrasında 31 adet 100 liralık sahte banknotlar ele geçirilirken yakalanan iki şahıs hakkında “Parada Sahtecilik” suçundan dolayı yasal işlem yapıldığı öğrenildi.