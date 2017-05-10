Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde yaşanan bir tartışma sonucunda meydana gelen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Harun Yaman hayatını kaybederken, kuzeni Emre Yaman da ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde ameliyata alınmıştı. Olayın arından firari olan zanlı Hüseyin A., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.