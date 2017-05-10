Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Umut Sokakta bulunan bir kıraathanede gecen cuma günü saat 22.30 sıralarında sevgilisi Orhan Çeliktan'la birlikte olan Yüksel Yavuz av tüfeğiyle göğsünden vuruldu. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 ekipler ağır yaralı kadını Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Yüksel Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis tarafından ifadesi alınan Orhan Çeliktan, sevgilisi Yüksel Yavuzun göğsüne ateş ederek intihar ettiğini söyledi. Ancak polis yaptığı araştırmada ölen Yüksel Yavuz'un kendisine göğsünün sağ üst kısmından ateş etmesinin mümkün olmadığını kanaatine varıldı. Sorguya alınan Orhan Çeliktan'ın, aralarında uyuşturucu yüzünden çıkan tartışma sırasında Yüksel Yavuz'u av tüfeği ile öldürdüğü belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çeliktan, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

