Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kalesi eteklerinde bulunan gecekonduların yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan buzhane Müze Müdürlüğü’nce koruma altına alınarak Koruma Bölge Kurulundan acele koruma kararı çıkarıldı. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Osmanlı Mahallesi yıkım çalışmalarında ortaya çıkan buzhanenin restorasyonunun yapılarak turizme kazandırılacağını söyledi. Müze Müdürü Necmettin Alp, “Kars Kale içi Mahallesinde, Osmanlı Mahallesi çalışma programı kapsamında Sayın Valimizin himayelerinde sürdürülen çalışmalar da tescilsiz yapıların yıkımı için Nisan ayında çalışma başlatılmış, İl Özel İdaresi ekipleri ile Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetimindeki çalışmalarda Vaiz oğlu cami temelinde bir yapı kalıntısına rastlanmıştır. Bu yapı kalıntısı 16. yüz yıldan sonra yapıldığını tahmin ettiğimiz buzhane olarak tabir ettiğimiz bir yapıdır” dedi.



“TUNUS KEMERİ OLARAK YAPILAN ÇOK GÜZEL BİR YAPI”

Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan buzhanenin Tunus kemeri olarak yapılan çok güzel bir yapı olduğunu ifade eden Alp, “Bazat taşından tamamı, bazat taşından Tunus kemeri olarak yapılan çok güzel mimarisi olan bir yapı, bu yapının bulunduğu parseldeki ev veya diğer yapı binaları yıkıldıktan sonra bu yapının korunması için gerekli çalışmalara başladık. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan raporlar, dosya ivedilikle çok hızlı bir şekilde Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Koruma Bölge Kurulu ilk toplantısın da Nisan ayı sonundaki ilk toplantısında gündeme alındı. Buzhanenin korunması için Bölge Kurulunun koruma kararı çıktı. Tescil edildi. Şimdi Osmanlı Mahallesi imar çalışmaları kapsamın da restorasyonu yapılıp, o alan da turizm amaçlı olarak kullanılması düşünülmekte, çok güzel bir eser korunduğu içinde çok sevinçliyiz. Tescil kararı çıktı, korunma altına alındı. Valiliğimizin sürdürdüğü çalışmalarda bu tescilli yeni yapımızın restarasyonu ve diğer onarımları yapılacak” diye konuştu.



Öte yandan Osmanlı Mahallesi Projesi yıkım çalışmalarında ortaya çıkan 16. yüzyıla ait Buzhane, Müze Müdürlüğü yetkililerince şerit çekilerek koruma altına alındı.Buzhane restorasyonu tamamlandıktan sonra turizme kazandırılacak.