Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan M.İ.A. ve A.K'nin tutuklandığı, R.E'nin savcılıkça M.Ş.P'nin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.