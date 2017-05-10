Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan M.İ.A. ve A.K'nin tutuklandığı, R.E'nin savcılıkça M.Ş.P'nin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Bitlis'teki terör operasyonu, 2 kişi tutuklandı
10.05.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin tutuklandığı bildirildi.
Etiketler : bitlis,terör,pkk,operasyon,haberler,
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