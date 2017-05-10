Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, 10 Mayıs 2017 tarihinde 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında Hakkari Çukurca Karataş üs bölgesinin güneybatısında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, büyük çapta bir mayının da imha edildiği belirtildi. Halen sıcak takip kapsamında diğer iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için sınır ve sınır ötesi bölgede operasyona devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, 2017 yılı başından bugüne kadar Hakkâri’de sınırın Irak tarafında 78 bölücü terör örgütü mensubu, yurt içinde ise 78 (Şemdinli’de 15, Çukurca’da 33, Yüksekova’da 30) bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 156 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

