Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kaptan Zeynel Abidin Yaşlı ve beraberindeki teknik heyet, alanda ilk incelemeyi yaptı. İnceleme sırasında üç kişilik uzman ekip, alanda ve özellikle cesedin bulunduğu yerde inceme yaptı, fotoğraf çekip not aldı. Alana basın mensuplarının girmesine izin verilmedi.İnşaat ile ilgili kararın, 24 Mayıs’ta toplanacak Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verileceği bildirildi. Yaşlı, öncesinde basına bilgi vermeyi doğru bulmadıklarını ifade etti.



İNŞAAT ALANINDA POLİS NÖBETTE

Öte yandan alanda başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ile askeri botlar bulunması nedeniyle durdurulan inşaat önünde bir aksaklığın yaşanmaması için emniyet mensuplarının aldığı güvenlik önlemi ise sürüyor. Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğünde başlatılan çalışmalar da devam ediyor.



Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesi'nde muhafaza ediliyor.