Alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Tugay Komutanlığına ait kobra tipi askeri araç, Dicle Mahallesi Siirt Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yaralanan 2 asker 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, askeri aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, normale döndü.
Şırnak'ta askeri araç devrildi, yaralı askerlerimiz var
10.05.2017 - 13:22 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Etiketler : şırnak,askeri araç,haberler,
472135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472135.aspx
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