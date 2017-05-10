Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Burak Tuncer, inşaata çalışan işçilerin güvenliği için file döşeme işine başladı. Tuncer, bugün de 100. Yıl Mahallesi’nde bir inşaata file çekmek için işe geldi. 10 katlı inşaatın 8’inci katına file çekmeye başlaşan Tuncer, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında dengesini kaybederek aşağı düştü. İnşaatta çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncer’in bir arkadaşı, cesedin yanına gelip diz çökerek "Burak neden gittin, sen ölmüş olamazsın" diyerek son bir kez bakıp dokunmak istedi. İşçiyi, polis ve arkadaşları güçlükle ikna ederek cesedin yanından kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.