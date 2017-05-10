Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Alibeyli Mahallesi Zafer Camisi Sokak'ta meydana geldi. Bir kahvehanede belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Muhittin Ö., tabancayla ateş ederek Sinan Öksüz ile akrabası Furkan Öksüz'ü vurdu. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Öksüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sinan Öksüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis olayın ardından kaçan Muhittin Ö.'yü arıyor.