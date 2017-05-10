Çanakkale'de, hukuki sorunları nedeniyle  seferden men edilerek demirletildiği bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik  Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki  soğan yüklü "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, 2,5 yılda kimliği belirsiz kişi ya  da kişilerce adeta soyulup soğana çevrildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 1978 yapımı gemi, 1994'te  "Diler", 2007'de "Sitarem", 2013'te ise "Nil K" isimleriyle faaliyet gösterdi.  Geminin adı, Mısırlı bir şirket tarafından satın alındıktan sonra şimdiki ismi  olan "Mercy God" olarak değiştirildi. Yabancı şirket, Sierra Leone bayraklı geminin ismini bazı kaynaklarda  değiştirmeyince, Mısır'ın Alexandria Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na  giderken Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacağı esnada, eksik evrak ve devam eden  bazı mahkeme süreçleri yüzünden Çanakkale Liman Başkanlığının seferden men  emriyle 19 Mayıs 2014'te Bozcaada açıklarındaki demir bölgesinde bekletilmeye  başlandı. Liman Başkanlığınca gemi kaptanına ve ait olduğu şirkete, gemideki  evrak eksikliğinin tamamlanması, isim mülkiyet devrinin yasal şekilde çözüme  kavuşturulması ve devam eden hukuki süreçler hakkında bilgi verilmesi istendi. Bir leasing şirketinden kullanılan kredi kaynağıyla Mısırlı armatör  tarafından satın alınan gemi, eksikliklerin giderilmesi sürecini başlattığı  sırada ikmal için gittiği Yeniköy mevkisi açıklarında 28 Eylül 2014'te karaya  oturup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerce kurtarıldı. Tekrar  Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine getirilen gemi, demirleyip beklemeye  alındı.

BEYLİK KOYU SAHİLİNDE SIFIR NOKTASINDA
Burada yaklaşık 3 ay bekleyen, 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250  groston ağırlığındaki bin 267 ton kuru soğan yüklü gemi, 29 Aralık 2014'te  kuvvetli fırtınanın etkisiyle gece yarısı demir tarayıp (Rüzgar veya akıntı  yüzünden çıpasını sürümek) Beylik Koyu önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne  bildirmesinin ardından bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne  ait "Kurtarma-7" römorkörü gönderildi. Yapılan kontrollerde geminin sahile çok yakın mesafeye kadar ulaştığı,  can kaybının yaşanmadığı, çevre kirliliğinin meydana gelmediği rapor edildi.  Gemideki 5 personel ise aynı gün karadan tahliye edildi.

AMBARLARDAKİ BİN 300 TON SOĞAN ÇÜRÜDÜ
Personelin gemiden ayrılmasının ardından zamanla ambarlarda bulunan  bin 300 ton soğan çürüdü. Gemi, rüzgar ve deniz sularının da etkisiyle  Bozcaada'nın en güzel plajları arasında yer alan Beylik Koyu sahilinde sıfır  noktasına yerleşti. Yaklaşık 2,5 yıldır, yaz sezonunda yüzlerce kişinin denize girdiği  Beylik Koyu'nda bekleyen gemi, bölgeye gelen ziyaretçileri şaşırtıyor.

MADDİ DEĞERİ YÜKSEK ELEKTRONİK MALZEMELER ÇALINDI
Aradan geçen sürede karaya iyice yanaşan 88 metrelik gemi,  Bozcaada'nın en güzel koylarından birisi olan Beylik Koyu'nda sabitlendi. Adanın merkeze en uzak bölgelerinden birinde olmasının da etkisiyle ip  ve halat kullanarak gemiye ulaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içeride  maddi değeri bulunan birçok malzeme ve elektronik cihazı yerlerinden söküp  beraberlerinde götürdü, sökülemeyen teçhizat ve donanımlara ise zarar verdi. Geminin sevk ve idaresinin sağlandığı "kaptan köşkü" ya da "köprü  üstü" olarak bilinen dümen bölgesi, en çok zarar gören noktalardan biri oldu.

Burada bulunan GPS, pusula, radar, AIS cihazı (deniz araçlarının takip  edilmesini sağlayan sistem), deniz telsizleri, elektrik panoları, bilgisayarlar,  televizyonlar, can yelekleri, ilk yardım üniteleri, pruva göstergeleri, idare  kontrol üniteleri, çeşitli ülkelere ait bayraklar, uydu imdat kolları yerlerinden  sökülerek çalındı. Geminin yangın söndürme tüpleri dahil birçok metal malzeme kumsala  atılırken, bunların çoğunun hurdacılar tarafından toplandığı öğrenildi.

GEMİ HARABEYE DÖNDÜ
Geminin yaklaşık 2,5 yıldır bulunduğu koyda, karaya vuran dalgalar ve  su yükselmeleri de iskele ve sancak yönlerden zarara neden oldu. Her iki bölgede de geminin dış bölümünde esneme yaşanırken zemine  oturmuş noktalarda bir metreye ulaşan yırtıklar meydana geldi. Gemide bulunan ve  tehlike anlarında can kurtarma için kullanılan iki filika da çürümeye başladı.  Bağlantı noktaları küflenip paslanan filikaların, yaşanabilecek sert fırtınalarda  düşme tehlikesi bulunuyor.