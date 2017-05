Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de, hukuki sorunları nedeniyle seferden men edilerek demirletildiği bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki soğan yüklü "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, 2,5 yılda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce adeta soyulup soğana çevrildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 1978 yapımı gemi, 1994'te "Diler", 2007'de "Sitarem", 2013'te ise "Nil K" isimleriyle faaliyet gösterdi. Geminin adı, Mısırlı bir şirket tarafından satın alındıktan sonra şimdiki ismi olan "Mercy God" olarak değiştirildi. Yabancı şirket, Sierra Leone bayraklı geminin ismini bazı kaynaklarda değiştirmeyince, Mısır'ın Alexandria Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giderken Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacağı esnada, eksik evrak ve devam eden bazı mahkeme süreçleri yüzünden Çanakkale Liman Başkanlığının seferden men emriyle 19 Mayıs 2014'te Bozcaada açıklarındaki demir bölgesinde bekletilmeye başlandı. Liman Başkanlığınca gemi kaptanına ve ait olduğu şirkete, gemideki evrak eksikliğinin tamamlanması, isim mülkiyet devrinin yasal şekilde çözüme kavuşturulması ve devam eden hukuki süreçler hakkında bilgi verilmesi istendi. Bir leasing şirketinden kullanılan kredi kaynağıyla Mısırlı armatör tarafından satın alınan gemi, eksikliklerin giderilmesi sürecini başlattığı sırada ikmal için gittiği Yeniköy mevkisi açıklarında 28 Eylül 2014'te karaya oturup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerce kurtarıldı. Tekrar Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine getirilen gemi, demirleyip beklemeye alındı.



BEYLİK KOYU SAHİLİNDE SIFIR NOKTASINDA

Burada yaklaşık 3 ay bekleyen, 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki bin 267 ton kuru soğan yüklü gemi, 29 Aralık 2014'te kuvvetli fırtınanın etkisiyle gece yarısı demir tarayıp (Rüzgar veya akıntı yüzünden çıpasını sürümek) Beylik Koyu önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-7" römorkörü gönderildi. Yapılan kontrollerde geminin sahile çok yakın mesafeye kadar ulaştığı, can kaybının yaşanmadığı, çevre kirliliğinin meydana gelmediği rapor edildi. Gemideki 5 personel ise aynı gün karadan tahliye edildi.

AMBARLARDAKİ BİN 300 TON SOĞAN ÇÜRÜDÜ

Personelin gemiden ayrılmasının ardından zamanla ambarlarda bulunan bin 300 ton soğan çürüdü. Gemi, rüzgar ve deniz sularının da etkisiyle Bozcaada'nın en güzel plajları arasında yer alan Beylik Koyu sahilinde sıfır noktasına yerleşti. Yaklaşık 2,5 yıldır, yaz sezonunda yüzlerce kişinin denize girdiği Beylik Koyu'nda bekleyen gemi, bölgeye gelen ziyaretçileri şaşırtıyor.



MADDİ DEĞERİ YÜKSEK ELEKTRONİK MALZEMELER ÇALINDI

Aradan geçen sürede karaya iyice yanaşan 88 metrelik gemi, Bozcaada'nın en güzel koylarından birisi olan Beylik Koyu'nda sabitlendi. Adanın merkeze en uzak bölgelerinden birinde olmasının da etkisiyle ip ve halat kullanarak gemiye ulaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içeride maddi değeri bulunan birçok malzeme ve elektronik cihazı yerlerinden söküp beraberlerinde götürdü, sökülemeyen teçhizat ve donanımlara ise zarar verdi. Geminin sevk ve idaresinin sağlandığı "kaptan köşkü" ya da "köprü üstü" olarak bilinen dümen bölgesi, en çok zarar gören noktalardan biri oldu.

Burada bulunan GPS, pusula, radar, AIS cihazı (deniz araçlarının takip edilmesini sağlayan sistem), deniz telsizleri, elektrik panoları, bilgisayarlar, televizyonlar, can yelekleri, ilk yardım üniteleri, pruva göstergeleri, idare kontrol üniteleri, çeşitli ülkelere ait bayraklar, uydu imdat kolları yerlerinden sökülerek çalındı. Geminin yangın söndürme tüpleri dahil birçok metal malzeme kumsala atılırken, bunların çoğunun hurdacılar tarafından toplandığı öğrenildi.



GEMİ HARABEYE DÖNDÜ

Geminin yaklaşık 2,5 yıldır bulunduğu koyda, karaya vuran dalgalar ve su yükselmeleri de iskele ve sancak yönlerden zarara neden oldu. Her iki bölgede de geminin dış bölümünde esneme yaşanırken zemine oturmuş noktalarda bir metreye ulaşan yırtıklar meydana geldi. Gemide bulunan ve tehlike anlarında can kurtarma için kullanılan iki filika da çürümeye başladı. Bağlantı noktaları küflenip paslanan filikaların, yaşanabilecek sert fırtınalarda düşme tehlikesi bulunuyor.