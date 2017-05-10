Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.00 sularında Aşağıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük yaştaki bir çocuğa kamyon çarptı. İsmi öğrenilemeyen çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, Aşağıkonak köyü sakinleri olayın olduğu Diyarbakır-Mardin karayolunu trafiğe kapattı.Hayatını kaybeden çocuğun yakınları, karayolunda sinir krizleri geçirirken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Köylüler, daha önce de bölgede trafik kazası meydana geldiğini, üst geçit yapılması için birçok defa başvuruda bulunduklarını söyledi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.





