Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüpheli kadın, basın mensuplarının görüntü almaması için savcılık ifadesinin ardından eline dosyalar verilerek memur imajıyla adliyeden çıkarıldı. Şişli Harbiye’deki bir fast food restoranında iddiaya göre müşterileri rahatsız eden Polat Kara (7) adlı çocuğun üzerine restoran çalışanı Mutlu H. tarafından kaynar su dökülmüştü. Olayın ardından mağdur çocuk tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, restoran çalışanı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mutlu H., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli öğle saatlerinde adliyeye getirilerek bina içindeki karakolda bekletilirken, mağdur çocuk ve annesi savcılığa ifade verdi. Annenin ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Çocuk ve annesinin adliyeden ayrılmasının ardından şüpheli karakoldan çıkarılarak 2 polis memuru ve avukatıyla birlikte Cumhuriyet Savcısının huzuruna getirildi. Şüpheli Mutlu H.'nin ifadesinde, “2-3 çocuk içeri girip müşterileri rahatsız etti. Ben dışarı çıkmalarını söyledim. Elimdeki ılık suyla korkutmak istedim. Diğer çocuklar gitti. O kaldı. Yanlışlıkla su döküldü” dediği iddia edildi.



İfadesi saat 15.00 sıralarında sona eren şüpheli, 'basit yaralama' suçundan serbest bırakıldı. Basın mensuplarının savcılık odasının önünde beklemesi nedeniyle şüpheli Mutlu H. uzun süre odadan çıkmazken, polis memurları da kapıda bekledi. Bu sırada şüphelinin ifade işlemi bitmesine karşın başka vatandaşların ifade işlemlerinin alınmasına devam edildi. Yaklaşık 1 saatlik süre sonra önce Mutlu H'nin avukatı savcılık odasından çıktı ve polis memurlarıyla konuştuktan sonra koridordan ayrıldı. Basın mensuplarının savcılık odasının önünden ayrılmaması üzerine sorguya bordo bir yelekle giren şüpheli, dışarı yeleksiz ve elinde klasörle çıktı. Odadan iki kişiyle birlikte çıkan şüpheliye memur imajı verilmesi gözlerden kaçmazken, şüpheli ve yanındakilerin memurmuş gibi dosyalar hakkında konuşması dikkat çekti.