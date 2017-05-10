Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri il merkeze bağlı Üyüklütatar ve Eskikadın köylerinde Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 17 kişi tespit etti. Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de 17 sığınmacı ve kaçak yakalandı
10.05.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 17 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Etiketler : jandarma,haberler,kaçak,edirne,
472202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472202.aspx
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