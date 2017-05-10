Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri il merkeze bağlı Üyüklütatar ve Eskikadın köylerinde Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 17 kişi tespit etti. Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.